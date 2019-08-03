«ЦИК признала избранными 31 народного депутата Украины. Всего признаны избранными 191 народный депутат Украины», - говорится в сообщении.

Таким образом, 3 августа на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования ЦИК установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года по 31 ОВО.

Избранными народными депутатами признаны таке лица: Ирина Борзова - в ОИО № 14, Лариса Билозир – в ОИО № 15, Олег Мейдич – в ОИО № 18, Степан Ивахив – в ОИО № 21, Дмитрий Черный – в ОВО № 34, Евгений Яковенко – в ОВО № 52, Владимир Мороз – в ОИО № 59, Дмитрий Костюк – в ОИО № 65, Татьяна Грищенко – в ОИО № 66, Юлия Яцык – в ОИО № 79, Игорь Фрис – в ОИО № 84, Александр Матусевич – в ОИО № 86, Олег Дунда – в ОИО № 91, Валерий Колюх – в ОИО № 92, Анна Скороход – в ОИО № 93, Ольга Василевская-Смаглюк – в ОИО № 96, Сергей Бунин – в ОИО № 98, Виктория Гриб – в ОИО № 105, Александр Сухов – в ОИО № 107 Сергей Шахов – в ОИО № 114, Васильченко Галина – в ОИО № 118, Орест Тюря – в ОИО № 121, Юрий Камельчук – в ОИО № 124, Александр Пасечный – в ОИО № 127, Алексей Гончаренко – в ОИО № 137, Степан Чернявский – в ОИО № 138, Анатолий Урбансий – в ОИО № 143, Максим Березин – в ОВО № 151, Игорь Василив – в ОИО № 164, Олег Арсенюк – в ОВО № 195 и Елена Лис – в ОИО № 201.

В целом по состоянию на 3 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными уже 191 народного депутата Украины.

Напомним, ЦИК завершила получения пакетов избирательной документации по 50 округу.