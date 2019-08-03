Уполномоченные представители ЦИК завершили получения пакетов с избирательными документами УИК избирательных участков ОВО № 50, указанных в постановлении Комиссии № 1849. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

Так, в 10 пакетах избирательных документов УИК избирательных участков № 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140774, 140775, 140782, 140784 имеется вся документация. В пакетах избирательных документов УИК избирательных участков № 141065, 140787, 140756 отсутствуют контрольные талоны. В пакете избирательных документов УИК избирательного участка № 140773 — список избирателей.

«Составлен соответствующий протокол о передаче данного документации, а также акты об отсутствии вышеупомянутых материалов. Сейчас начинается процесс транспортировки избирательных документов в Центральную избирательную комиссию», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня авиация МВД доставила членов Центральной избирательной комиссии к проблемному избирательному округу №50 в городе Покровск Донецкой области.