Национально агентство по предотвращению коррупции выявило признаки декларирования недостоверных сведений бывшим начальником Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрием Головиным.

Как сообщает пресс-служба НАПК, выявлены признаки уголовного правонарушения, связанного с коррупцией – декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

«Так, установлено, что чиновник не задекларировал автомобиль, собственную квартиру и квартиру жены, принадлежащие им на праве собственности, а также указал недостоверные сведения о своем доходе и доходе жены. В общем сведения, указанные должностным лицом в декларации, отличаются от достоверных на сумму более 819 тыс. грн», - говорится в сообщении.

Обоснованный вывод относительно признаков уголовного преступления направлен в Национальное антикоррупционное бюро.

Как сообщал ForUm, 25 июля во время совместной спецоперации Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры при участии Национального антикоррупционного бюро Украины задержан бывший начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин.

Его подозревают в завладении крупной партией табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота.