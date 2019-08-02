также в разделеОбщество
2 августа. Картина дня 24
Кличко ответил мемом на троллинг Богдана 52
Печерский райсуд: Украина должна выплатить Портнову 7 миллионов 50
МВД: Украинцам не стоит волноваться из-за патрулей гвардейцев 21
«Дело политическое и бесперспективное»: судья Вовк прокомментировал допрос в ГПУ 12
Украинцам на выходные обещают погодную «какабеку» 27
Около 90% рынка арендного жилья в Украине – в тени 17
Матиос назвал число закарпатцев с венгерскими паспортами 44
У моста в Станице Луганской нашли уже три десятка мин 21
МинВОТ: На территории Крыма увеличили добычу токсичного песка 33
На Украину надвигаются грозы и шквалы 56
Арестованный зенитно-ракетный комплекс РФ передали украинской армии 90
«175 миллионов можете помочь?»: Зеленский поручил нардепу построить дорогу в Карпатах 80
Под зданием ГПУ митингующие требуют от Горбатюка результатов по «делу Майдана» 66
ГБР вызвало на допрос главу МВД времен Януковича 38
Глава Госпогранслужбы: С финансированием - катастрофа 49
В двух городах Крыма зафиксировали загрязнение воздуха 19
В Минрегионе дали советы по установке новых окон 44

Национально агентство по предотвращению коррупции выявило признаки декларирования недостоверных сведений бывшим начальником Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрием Головиным.

Как сообщает пресс-служба НАПК, выявлены признаки уголовного правонарушения, связанного с коррупцией – декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

«Так, установлено, что чиновник не задекларировал автомобиль, собственную квартиру и квартиру жены, принадлежащие им на праве собственности, а также указал недостоверные сведения о своем доходе и доходе жены. В общем сведения, указанные должностным лицом в декларации, отличаются от достоверных на сумму более 819 тыс. грн», - говорится в сообщении.

Обоснованный вывод относительно признаков уголовного преступления направлен в Национальное антикоррупционное бюро.

Как сообщал ForUm, 25 июля во время совместной спецоперации Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры при участии Национального антикоррупционного бюро Украины задержан бывший начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин.

Его подозревают в завладении крупной партией табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
4270 грн.
14
Теги