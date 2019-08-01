Управление специальных расследований Генпрокуратуры завершило следствие по президенту Виктора Ющенко в деле выведения из государственной собственности резиденции «Межгорье».

Об этом сообщил в комментарии Укринформу начальник Второго следственного отдела Управления спецрасследований ГПУ Андрей Родионов.

«Расследование по делу Виктора Ющенко уже завершено. Сейчас адвокаты знакомятся с материалами дел. Мы готовимся к передаче обвинительного акта в суд», - сказал он.

Родионов добавил, что свидетелями по этому делу проходят бывшие первые лица государства времен президентства Ющенко. В частности, он отметил, что речь идет об одном из премьер-министров, однако фамилию не уточнил. (Премьерами в период президентства Ющенко были Виктор Янукович, Юрий Ехануров и Юлия Тимошенко, - ред.).

Кроме того, он сообщил, что Печерский райсуд Киева уже во второй раз отказал следствию в удовлетворении ходатайства об аресте имущества президента. Сейчас ГПУ обжаловала отказ в Киевском апелляционном суде.

Как сообщал ForUm, Генпрокуратура предъявила подозрение Ющенко в рамках дела о резиденции «Межигорье», которая была выведена из государственной собственности в 2007 году. Ющенко инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Управление специальных расследований попросило суд наложить арест на имущество Ющенко.

9 июля Печерский райсуд Киева отказал ГПУ в этом.

Виктор Ющенко, третий Президент Украины, занимал должность с 23 января 2005 по 25 февраля 2010.