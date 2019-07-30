В Будапеште Верховный суд Венгрии взял под стражу 64-летнего одессита Юрия Ц., капитана швейцарского круизного судна Viking Sigyn, передает корреспондент Радио Свобода.
Украинец находился с 13 июня под домашним арестом без права покидать пределы города, имея предписание дважды в неделю появляться в офисе следователей. Адвокат задержанного Габор М. Тоут и пресс-секретарь столичного суда Ференц Раб подтвердили факт повторного взятия под стражу украинского капитана без обнародования подробностей.
В свою очередь, интернет-портал Police.hu сообщил, что в процессе расследования, к которому привлекли ряд экспертов, следователи снова взяли под стражу капитана-украинца по подозрению в неоказании помощи пострадавшим.
Верховный суд Венгрии решил, что июньское решение суда Будапешта освободить украинца под залог в 15 млн форинтов (более 50 тыс. долларов) противоречит национальному законодательству, и отменил его.
Напомним, прогулочный катер «Русалка», построенный в Херсоне в 1949 году, затонул 29 мая вечером в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии.
На борту находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа.
Водолазы извлекли тела 23 человек.
Один пассажир до сих пор считается пропавшим без вести.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время