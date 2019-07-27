Президент Владимир Зеленский требует немедленного освобождения Виталия Глуховери от должности начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области из-за инцидента с ДТП в 2018 году.

Об этом он написал в Facebook.

«Требую от министра внутренних дел господина Арсена Авакова немедленного увольнения гражданина Глуховери от занимаемой должности, а от руководителя ГБР господина Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам», - подчеркнул Президент.

Так он отреагировал на видео с подробностями инцидента, которое появилось в соцсетях.

Зеленский подчеркнул, что для чиновников прошли времена безнаказанности. Глава государства также обратился к тем, кто нарушает законы: "Лучше пишите явки с повинной, увольняйтесь или бегите".

Напомним, Государственное бюро расследований (ГБР) зарегистрировало уголовное производство в отношении возможного превышения полномочий начальником Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области во время инцидента с ДТП в 2018 году.

По информации ГБР, 12 сентября 2018 года патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения. За рулем автомобиля находился водитель руководителя ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Во время общения с патрульными водитель, вероятно, позвонил руководителю ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. После звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения «КОРД» и задержали патрульных полицейских.