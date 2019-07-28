В Харькове 28 июля облили красной краской памятник воинам Украинской повстанческой армии, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

«Информация о происшествии в Молодежном парке поступила в полицию 28 июля в 8.22… Полицейские установили, что преступники залили красной краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА», – сказано в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее этот же памятник в Харькове обливали краской в июне.