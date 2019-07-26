Члены экипажа российского танкера Neyma, задержанного в порту Измаил Одесской области, приземлились в московском аэропорту Домодедово рейсом из Кишинева, сообщает Интерфакс.

Капитан судна Илья Дробязко по прибытии в Москву, что не намерен давать показания украинскому суду, поскольку не является свидетелем по «керченскому делу». «Мы ничего не нарушали - ни украинских, ни российских законов», - подчеркнул он.

«Перед заходом в порт все формальности были соблюдены – мы оформили разовый переход. В этот же день мы пришвартовались у судоремонтного завода в порту Измаил, а на утро пришли люди, которые представились работниками военной прокуратуры Одессы и начали проводить следственные мероприятия», - рассказал капитан.

Он подчеркнул, что экипаж не планировал конфликтовать с украинскими силовиками, хотя и считает, что они не имели права подниматься на борт без представителя российского консульства.

Представители прокуратуры, как сообщил капитан Neyma, разъяснили права и обязанности членам экипажа с учетом украинского законодательства. «Все было мирно, разрешали связываться с родными», - добавил Дробязко.

По его словам, команда танкера работает по контракту «на перегон для постановки судна на ремонт» и не имеет никакого отношения к событиям ноября 2018 года.

В настоящий момент моряки отправились домой рейсом до Краснодара.

Как сообщал ForUm, 25 июля Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер «NEYMA», который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе.

Экипаж задержанного судна отпустили. По данным СБУ, моряки не нарушали законы Украины.