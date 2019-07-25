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Задержан российский танкер, блокировавший украинские суда в Керченском проливе 124

Служба безопасности Украины обнародовала видео задержания российского танкера Neyma, который, по ее данным, блокировал украинские военные катера и буксир в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

«Следствие установило, что танкера Neyma с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и акта агрессии, которые происходили 25 ноября 2018, российские владельцы сменили название на Nika Spirit», - сообщили в СБУ.

Экипаж задержанного судна отпустили.
ForUm

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