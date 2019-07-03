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Стоимость пешеходно-велосипедного моста не изменилась по сравнению с предварительно заявленной, и все упреки о якобы подорожании объекта являются ложью и манипуляциями. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире 112 Украина.

«Что касается разговоров, якобы на строительстве моста украдены деньги, хочу сказать: это – манипуляция! Когда берут и составляют суммы стоимости нескольких объектов: Владимирской горки, подпорных стенок, склонов, фонтана, обновление парка «Крещатый», и обвиняют в том, что возросли расходы на мост - это манипуляция! Стоимость возведения моста не повышалась», - подчеркнул Кличко.

Также мэр Киева напомнил, что все документы относительно расходов на строительство городская власть передала в Институт досудебных экспертиз и КРУ для проверки на соответствие стоимости  произведенных работ и приобретенных строительных материалов. 

«Более того, на сегодня оплатили лишь 210 миллионов. Это те средства, которые пошли только на конструкцию этого моста. За выполнение работ мы сможем заплатить подрядчикам тогда, когда пройдут все проверки», - сказал Кличко.

Комментируя качество стеклянных вставок на мосту, мэр отметил, что они безопасны. А повреждения, которые появились на стеклянной поверхности, – результат действий вандалов.

«У меня есть видеозаписи, как залезают на парапеты, прыгают с них и проверяют стекло на прочность. Вандалов у нас хватает. И тех, кто на авто пытается проехаться пешеходным мостом, к сожалению, тоже», - отметил Кличко.

Напомним, пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск, который соединил Крещатый парк и Владимирскую горку, открыли 26 мая ко Дню Киева.

Буквально сразу там  повредили две секции стекла.
ForUm

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