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Центральная избирательная комиссия обработала 95,48% электронных протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Так, партия «Слуга народа» набирает 43,13% голосов, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 13,06%, «Батькивщина» - 8,18%, «Европейская солидарность» - 8,12%, «Голос» – 5,84%.

Напомним, 21 июля в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.

По данным Центризбиркома, явка избирателей составила 49,84%.
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