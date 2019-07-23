Народные депутаты, которые ранее инициировали законопроекты о притеснениях свободы слова и проявляли враждебность к журналистам, не получают поддержки избирателей и не проходят в парламент.

Согласно данным, обнародованным ЦИК, народные депутаты Иван Винник, Сергей Пашинский и Олег Барна проиграли выборы в одномандатных округах, а Татьяна Чорновил и Игорь Лапин не проходят в парламент из-за низкой поддержку списка партии «ЕС», сообщает пресс-служба Национального союза журналистов Украины.

Отмечается, что каждый из 5 народных депутатов неоднократно критиковался медийным сообществом.

«Блокировка сайтов без суда, гигантские штрафы и уголовная ответственность за журналистскую деятельность, иски против расследователей и прямая травля журналистов - это наши претензии к нардепам-«врагам прессы». Только общественный резонанс и сопротивление журналистского сообщества помешал принятию драконовских законов, которые еще год назад настойчиво проталкивались в Верховной Раде. Нынешние результаты голосования свидетельствуют, что избиратели не поддерживают политиков, которые воюют со СМИ», – заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Напомним, 21 июля в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.

По данным Центризбиркома, явка избирателей составила 49,84%.

По результатам обработки 92,71% электронных протоколов партия «Слуга народа» набирает 43,12% голосов, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 13,03%, «Батькивщина» - 8,19%, «Европейская солидарность» - 8,14%, «Голос» – 5,87%.