также в разделеВыборы
На 210 округе глава ОИК Соколовская фальсифицирует и срывает подсчет голосов в пользу Коровченко 17
В «Оппозиционной платформе — За жизнь» заявили о фальсификации результатов выборов в 105-м округе 32
Тимошенковец Евгений Яковенко на 52 округе организовал скупку голосов и фальсификацию выборов. Делом занимается СБУ 28
Вятрович может не пройти в Раду 43
ЦИК обработала 95% протоколов 117
ЦИК начала принимать протоколы с мокрыми печатями 24
В ЕС рассказали, чего ждут от новой Рады 38
ЦИК обработала более 90% протоколов 318
Турчинов: Значительная часть украинцев готова обменять свободу на уютное рабство 76
ЦИК обработала более 80% протоколов 2136
ОБСЕ: Выборы в Раду в целом прошли без злоупотреблений 27
«Слуга народа» намерена обжаловать результаты выборов в 10 округах 135
На Житомирщину отправили спецназ для транспортировки бюллетеней 65
ЦИК обработала более 65% протоколов 1798
Актер из «Квартала 95» победил на округе в Кривом Роге 283
За Надежду Савченко проголосовали 8 человек 197
В полиции рассказали, как реагировали на уголовные преступления в день выборов 32
Поддерживаемые Венгрией кандидаты проигрывают на Закарпатье 79

Народные депутаты, которые ранее инициировали законопроекты о притеснениях свободы слова и проявляли враждебность к журналистам, не получают поддержки избирателей и не проходят в парламент.

Согласно данным, обнародованным ЦИК, народные депутаты Иван Винник, Сергей Пашинский и Олег Барна проиграли выборы в одномандатных округах, а Татьяна Чорновил и Игорь Лапин не проходят в парламент из-за низкой поддержку списка партии «ЕС», сообщает пресс-служба Национального союза журналистов Украины.

Отмечается, что каждый из 5 народных депутатов неоднократно критиковался медийным сообществом.

«Блокировка сайтов без суда, гигантские штрафы и уголовная ответственность за журналистскую деятельность, иски против расследователей и прямая травля журналистов - это наши претензии к нардепам-«врагам прессы». Только общественный резонанс и сопротивление журналистского сообщества помешал принятию драконовских законов, которые еще год назад настойчиво проталкивались в Верховной Раде. Нынешние результаты голосования свидетельствуют, что избиратели не поддерживают политиков, которые воюют со СМИ», – заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Напомним, 21 июля в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.

По данным Центризбиркома, явка избирателей составила 49,84%.

По результатам обработки 92,71% электронных протоколов партия «Слуга народа» набирает 43,12% голосов, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 13,03%, «Батькивщина» - 8,19%, «Европейская солидарность» - 8,14%, «Голос» – 5,87%.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
927 грн.
29
Теги