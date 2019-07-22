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Центральная избирательная комиссия обработала 65,2% электронных протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Так, партия «Слуга народа» набирает 42,57% голосов, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 13,03%, «Европейская солидарность» - 8,48%, «Батькивщина» - 8,01%,  «Голос» – 6,26%.

Напомним, 21 июля в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах. По данным Центризбиркома, явка избирателей по состоянию на 20:00 воскресенья составила 49,84% по обработанным данным из всех 199 округов.
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