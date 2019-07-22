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В пятерке лидеров на зарубежном избирательном участке оказалась партия блогера Анатолия Шария и партия «Свобода», сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Согласно результатам подсчета голосов избирателей, партия Шария заняла четвертое место на избирательном округе за границей, набрав 4,72% голосов.

За ней следует политическая партия ВО «Свобода», у которой 4,07 % избирателей.

Напомним, в начале июля возник скандал из-за регистрации Шария кандидатом в нардепы.
ForUm

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