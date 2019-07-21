Правоохранители не зафиксировали системных нарушений во время избирательного процесса. Об этом во время брифинга заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД.

«Самое главное - у нас нет ни одного пострадавшего гражданина. Избирательный оперативный штаб постоянно отслеживал ситуацию, которая происходила в стране. Жизнь во время выборов не заканчивается. Но те правоохранители, которые были привлечены к проведению выборов, на 100% выполнили свою работу и справились с поставленными задачами. Для полиции работа не заканчивается, они еще обеспечивают безопасность при подсчете голосов», - отметил Яровой.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев заявил, что за день полицейские зарегистрировали 2105 заявлений и сообщений, связанных с проведением внеочередных выборов. Эти факты связаны с незаконной агитацией - 504; подкупом избирателей - 74; препятствием осуществлению избирательного права - 67; конфликтами - 46; фотографированием бюллетеней - 38; повреждением бюллетеней - 31; сообщение о заминировании - 26.

«Правоохранители внесли 71 сообщение в ЕРДР. Больше всего таких дел, 9, по статье 160 - подкуп избирателей, 8 сообщений - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, 7 - препятствование осуществлению избирательного права, 7 - фальсификация избирательных документов», - отметил Князев.

Он также добавил, что правоохранители фиксировали интересные случаи. Например, факт продажи пирожков по 5 копеек под участком, была ли это агитация, сейчас выясняет полиция.

«Кроме того, полиция зафиксировала большое количество «гастролеров» - большое количество молодых людей, которые заявляли, что едут на рыбалку, а полиция находила их у избирательных участков с битами, оружием и черенками для лопат. В Торецке неизвестный бросил пачку бюллетеней в урну для голосования. Во Львове пожилая женщина порвала бюллетень и пыталась его съесть. Представители «Опоры» на четырех участках обнаружили уже подписанные протоколы до окончания выборов», - отметил глава полиции.

«Отдельно хочу обратить ваше внимание на события, которые происходят на периферии. Во Врадиевском районе у ОИК собирается группа «спортсменов», поэтому мы там усиливаем наряды полиции. Точно такая ситуация же в Винницкой области, в Ладыжине. У избирательной комиссии концентрируется молодежь, там также появится адекватное количество полицейских», - подчеркнул Князев.

В усиленном режиме полиция продолжит работу и ночью.

Напомним, по данным Национального экзит-пола, в Верховную Раду Украины проходят пять политических партий: «Слуга народа» - 44,2%, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 11,4%, «Европейская Солидарность» - 8,8%, Всеукраинское объединение «Батькивщина» - 7,4%, «Голос» - 6,5%.