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Центральная избирательная комиссия по решению суда зарегистрировал представителя президентской партии »Слуга народа» Александра Куницкого кандидатом в нардепы, но призывает дать правовую оценку регистрации кандидата с двойным гражданством. Об этом сегодня на брифинге заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук, сообщает LIGA.net.

Комментируя ситуацию с регистрацией Куницкого (169 округ), Слипачук отметила, что это дело «связано с непонятной для ЦИК подачей кандидатом разных сведений о себе и о своем пребывании на территории Украины».

По ее словам, Куницкий подал в Центризбирком пакет документов на регистрацию, в котором информация не соответствуют действительности. При этом Куницкий заявлял о неоднократных долгосрочных командировках.

«Юридически документы не имели того веса, которые подтверждали бы командировки, почему ЦИК и обратила на них внимание. Мы давали возможность и партии, и кандидату предоставить нам всю необходимую информацию», - сказала она.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Куницкий не имеет права участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду, если у него есть двойное гражданство.

7 июля Куницкий, который баллотируется по округу №169 в Харькове, заявил во время встречи с избирателями, что имеет гражданство Израиля.

После этого Куницкий был внесен в базу Миротворца.
ForUm

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