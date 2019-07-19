Следствие по делу об убийстве АТОшника Виталия Олешко вызвало на допрос в качестве свидетеля народного депутата от «Воли народа» Александра Пономарева. Об этом заявил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, сообщает «Украинская правда».

«Пономареву сегодня вручили повестку, его вызвали на допрос в Главное следственное управление Нацполиции на завтра. В отношении 11 ранее задержанных людей досудебное расследование завершено. Сейчас они знакомятся с материалами уголовного производства. В ближайшее время дело будет передано в суд», – отметил он.

По данным нардепа Мустафы Найема, Пономарева вместе с еще одним народным депутатом Сергеем Валентировим (БПП) могут подозревать в причастности к заказу убийства Олешко.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске выстрелом в спину убили бойца батальона «Донбасс» Виталия Олешко («Сармат»).

Красный автомобиль «Таврия», на котором скрылись двое нападавших, был обнаружен правоохранителями через несколько часов после убийства на улице Ямбольской.

Спустя несколько часов в городе Васильевка Запорожской области полицейские задержали 4 подозреваемых. Позже в Бердянске был задержан еще одни подозреваемый.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полиция рассматривает несколько версий убийства.

Бывший заместитель командира расформированной добровольческой роты МВД «Торнадо» Николай Цукур сообщил, что одним из задержанных по подозрению в убийстве Олешко является экс-боец подразделения Артем Матюшин.

Подозреваемый в убийстве Олешко заявил, что совершил преступление по заказу бердянского предпринимателя, владельца ресторана «Мохито».

16 декабря 2018 года полиция задержала подозреваемого в заказе убийства Олешко Евгения Бродского.

6 июня Печерский райсуд Киева отпустил под домашний арест главного подозреваемого в организации убийства «Сармата» Михаила Сигиду, но 12 июня его повторно арестовали.