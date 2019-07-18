Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что не понимает, почему украинская политическая элита так остро реагирует на визиты венгерских чиновников на Закарпатье перед выборами.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он рассказал в интервью украинской службе Голоса Америки.

«Откровенно, я не понимаю. Я не понимаю такой реакции украинской политической элиты. Знаете, если любой лидер соседней страны приедет в Венгрию, чтобы встретиться со своим меньшинством на нашей территории, мы будем рады», - сказал Сийярто, комментируя заявления Украины о неприемлемости визитов венгерских чиновников на Закарпатье перед досрочными выборами 21 июля.

Сийярто заявил, что другие страны, в частности, Сербия, Румыния и Словакия, «не имеют никаких проблем», когда он посещает их в течение предвыборной кампании.

«Украинская политическая элита не может отрицать того, что на территории Украины живет 150 тысяч венгров. Они преданые граждане Украины. Но они - венгры. Это реальность, и отрицать ее не очень хорошо», - сказал Сийярто.

Он заявил, что в соответствии с международными нормами «должен быть свободный доступ для контакта с меньшинствами на территории других стран».

«На мой взгляд, украинской власти не следовало так реагировать. Не думаю, что поощрение венгров принять участие в выборах противоречит интересам самой Украины», - добавил глава венгерского МИД.

Сийярто также отметил, что не получал официального приглашения со стороны украинского МИД, чтобы посетить Киев, и уже потом отправиться на Закарпатье вместе с представителями украинского министерства. Заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко ранее говорил, что Сийярто приглашали сначала в Киев.

Напомним, 15 июля МИД Украины обращалось к венгерским коллегам с просьбой до окончания парламентских выборов избегать шагов, которые могут рассматриваться как завуалированная поддержка определенных политических сил.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил, что визиты официальных лиц Венгрии в Закарпатскую область накануне проведения парламентских выборов в Украине недопустимы.

17 июля Министерство иностранных дел заявило, что обратится в компетентные органы Украины с просьбой дать правовую оценку визиту министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто Берегово Закарпатской области.