Министерство иностранных дел обратится в компетентные органы Украины с просьбой дать правовую оценку визиту министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто Берегово Закарпатской области, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Игнорируя соответствующие рекомендации МИД Украины, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 16 июля 2019 посетил Берегово Закарпатской области Украины, где принял участие в ряде публичных мероприятий. В официальной ноте посольства Венгрии в Украине отмечено, что этот визит Сийярто совершил по приглашению народного депутата Украины В. Брензовича, который является кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины», – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что пунктом 1 части первой статьи 74 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» предусмотрено, что участие в предвыборной агитации запрещается иностранцам и лицам без гражданства, в том числе в публичных мероприятиях, проводимых в поддержку или при поддержке партии - субъекта избирательного процесса или кандидата в депутаты.

В свою очередь, по данным МИД, статья 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года предусматривает, что все лица, которые пользуются дипломатическими привилегиями и иммунитетами, обязаны уважать законы и постановления государства пребывания. Они также обязаны не вмешиваться во внутренние дела этого государства.

«МИД обратится в компетентные органы Украины с просьбой дать правовую оценку данной ситуации», – сказано в сообщении.

Напомним, 15 июля МИД Украины обращалось к венгерским коллегам с просьбой до окончания парламентских выборов избегать шагов, которые могут рассматриваться как завуалированная поддержка определенных политических сил.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил, что визиты официальных лиц Венгрии в Закарпатскую область накануне проведения парламентских выборов в Украине недопустимы.