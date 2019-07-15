Президент Владимир Зеленский считает, что водители Управления государственной охраны должны понести наказание, если их вина в совершении ДТП в Запорожской области будет доказана. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Что касается ДТП в Запорожской области – это недопустимо. Если работники УГО, которые ехали на микроавтобусе в Киев, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности. И, слава Богу, что все остались живы», - написал он.

«Во время передвижения президента дорогами Украины едет 2 автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий – с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает «мигалок» и другие. Видимо, поэтому фейсбук-сообществе долго изучить вопрос. Президент – такой же участник движения, как и все», - отметил президент.

Относительно затора на Позняках Зеленский сообщил, что в те дни проходил визит премьер-министра Молдовы Майи Санду и поэтому перекрывали движение «согласно дипломатическому протоколу и международными обязательствами Украины».

Напомним, 14 июля в Запорожской области между Василевкой и Мелитополем микроавтобус Volkswagen Transporter, на котором личный состав Управления государственной охраны Украины возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в ДТП с колонной автобусов, перевозивших детей. Среди детей пострадавших нет.

Водители Управления государственной охраны Украины отделались административными протоколами.