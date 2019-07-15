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В Запорожской области, между Васильевкой и Мелитополем, микроавтобус Volkswagen Transporter из кортежа президента Владимира Зеленского попал в ДТП, сообщил местный портал «Первый Запорожский».

«Два автомобиля Volkswagen Touareg и микроавтобус УГО врезались в автобусы предприятия ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», которые перевозили детей в оздоровительный лагерь», - говорится в сообщении.

Авария случилась, когда личный состав охраны президента возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве. Автомобиля президента не было среди столкнувшихся автомобилей.

В результате инцидента никто не погиб.

По данным издания, авария произошла из-за несоблюдения правил дорожного движения в результате обгона колонны автобусов с детьми.
ForUm

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