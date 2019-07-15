также в разделеОбщество
15 июля. Картина дня 20
СБУ разоблачила схему финансирования боевиков 15
Украина попала в топ-10 стран с наибольшим количеством мусора на человека 17
Зеленский рассказал о своем кортеже и прокомментировал ДТП под Запорожьем 26
Французский журналист согласился дать показания по делу Маркива 28
Луценко сходил на допрос в НАБУ 18
Труба заявил о попытке захвата здания ГБР 47
Суд по делу Вышинского перенесли 41
В Индийском океане на борту танкера нашли мертвым украинского моряка 16
От 300 гривен за участие: регионал Остапчук не жалеет денег на проплаченные митинги 27
В МИД РФ заявили о переговорах по обмену военнопленных моряков 31
МВФ: За 30 лет в Украине на треть сократится число работающих 23
Иванющенко вернули в розыск 13
Жителям Донбасса пообещали компенсации за разрушенное боевиками жилье 21
Аваков: Украина требует от Италии решить проблемы с приговором Маркиву 44
Суд снял арест с имущества Коломойского 50
Суд разрешил Аллерову выезжать за границу 15
В ФСБ сообщают о задержании украинцев на админгранице с Крымом 49

Водители Управления государственной охраны Украины, которые были участниками ДТП в Запорожской области, отделались административными протоколами.

Уголовное дело по факту аварии открываться не будет из-за отсутствия пострадавших.

Об этом Укринформу сообщила пресс-офицер ГУНП в Запорожской области Екатерина Людвик.

«По факту ДТП, имевшего место 14 июля на автодороге Харьков-Симферополь с участием трех автомобилей Volkswagen и колонной автобусов МАЗ, которые перевозили детей для оздоровления в пансионат, на водителей легковушек полицейскими было составлено два административных протокола по признакам ч.1 ст.124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях», - сообщила Людвик.

Одному из водителей автомобиля Volkswagen была оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен.

Как сообщалось, 14 июля в Запорожской области между Василевкой и Мелитополем микроавтобус Volkswagen Transporter, на котором личный состав Управления государственной охраны Украины возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в ДТП с колонной автобусов, перевозивших детей. Среди детей пострадавших нет.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2562 грн.
30
Теги