Водители Управления государственной охраны Украины, которые были участниками ДТП в Запорожской области, отделались административными протоколами.

Уголовное дело по факту аварии открываться не будет из-за отсутствия пострадавших.

Об этом Укринформу сообщила пресс-офицер ГУНП в Запорожской области Екатерина Людвик.

«По факту ДТП, имевшего место 14 июля на автодороге Харьков-Симферополь с участием трех автомобилей Volkswagen и колонной автобусов МАЗ, которые перевозили детей для оздоровления в пансионат, на водителей легковушек полицейскими было составлено два административных протокола по признакам ч.1 ст.124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях», - сообщила Людвик.

Одному из водителей автомобиля Volkswagen была оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен.

Как сообщалось, 14 июля в Запорожской области между Василевкой и Мелитополем микроавтобус Volkswagen Transporter, на котором личный состав Управления государственной охраны Украины возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в ДТП с колонной автобусов, перевозивших детей. Среди детей пострадавших нет.