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Соломенский районный суд разрешил выезд за границу бывшему командующему Национальной гвардии Юрию Аллерову, который подозревается в причастности к растрате 81 млн гривен при строительстве жилья военным.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, такое решение было принято судом на прошлой неделе.

Также суд снял Аллерову ограничение не отлучаться с места жительства без разрешения.

При этом суд продлил обязанность Аллерова являться по первому требованию суда, прокурора и следователя и воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми по делу.

Напомним, 14 мая НАБУ провело около 20 обысков в зданиях Национальной гвардии и компании «Укрбуд». Трех подозреваемых задержали в тот же день - в том числе экс-руководителя Нацгвардии генерал-полковника Юрия Аллерова. Всем троим - командующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщика и оценщику - было объявлено о подозрении.

По информации следствия, у дочери Аллерова двойное гражданство — украинское и российское, и большую часть времени она проживает в Москве.

Соломенский районный суд Киева взял под стражу Аллерова и установил залог 4,8 млн гривен, Майбороде назначили залог в 2 миллиона. 20 мая Аллеров вышел из-под стражи после внесения за него залога.

 
ForUm

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