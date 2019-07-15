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В Верховной Раде в ближайшее время планируют запустить в работу специальную сенсорную кнопку, которая не позволит народным депутатам голосовать за своих коллег. Об этом заявил председатель парламента Андрей Парубий, сообщает LIGA.net.

По его словам, аппарату Верховной Рады уже поручили решить все технические вопросы для этого.

«И я надеюсь, что аппарат найдет все необходимые механизмы, в тот период, когда не будет сессии - между 11 июля и первым заседанием нового созыва - чтобы этот период был максимально использован, чтобы в зале сделать переоборудование», - сказал Парубий.

Спикер парламента выразил надежду, что до конца этой каденции сенсорная кнопка и персональное голосование будут введены, и добавил, что даст соответствующее распоряжение.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.
ForUm

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