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Телеведущий Андрей Малахов оказался в базе данных сайта Миротворец, так как провел прямой эфир программы Надо поговорить на пропагандистском канале Россия 1, ставшей альтернативой «телемосту».

Данные Малахова размещены в разделе Чистилище.

На сайте также подается обоснование внесения Малахова в базу:

«Сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России(страна-агрессор) — так называемый телемост между Россией и Украиной Надо поговорить, организованный антиукраинским пропагандистским каналом Россия 1», — говорится в сообщении.

Напомним, 7 июля ведущий программы «Вести недели» на российском пропагандистском канале «Россия 24» Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста «Надо поговорить», который запланирован на 12 июля и состоится совместно с украинским телеканалом NewsOne.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что «сравнивать это недоразумение с мостом «США-СССР» в 1986 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами – дешевая манипуляция».

И.о. главы СБУ Иван Баканов призвал провести заседание Совета национальной безопасности и обороны с целью введения санкций к юрлицам, вещающим под логотипами «112 Украина» и «Newsone».

Позже телеканал сообщил об отмене телемарафона «Надо поговорить».
ForUm

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