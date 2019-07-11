Почетный патриарх Филарет не ожидал, что его интервью пропагандистскому каналу «Россия24» вызовет такую ​​негативную реакцию в обществе. Он заявил, что если бы он это предвидел, то вероятно отказался бы, сообщает Громадське.

«Я даю интервью всем, кто ко мне обращается. Но я не думал, что будет такая негативная реакция на интервью, которое я давал враждебному каналу. Я и украинским каналам даю интервью, но они перекручивают мои слова, или выбирают те или иные слова и дают свои комментарии. Поэтому сейчас СМИ в большинстве направлены на уничтожение Киевского патриархата. Поэтому к этой всей информации нужно подходить с этих позиций – поддерживают Киевский патриархат, то есть независимую церковь, не поддерживают», - заявил патриарх. Филарет также отметил, что «этому враждебному канала дал информацию правдивую».

«Он не поддерживает, но он не исказил то, что я сказал. И это уже имеет большое значение, потому что мир, хоть и через вражеский голос, но услышал правду. Одни обращают внимание на то, кому дал интервью, а вторые – что сказал патриарх. Так вот надо обращать внимание на то, что сказал патриарх, а не кому сказал», - подчеркнул Филарет.

В то же время он отметил, что, возможно, «ошибся в том, что дал интервью такому каналу».

Как сообщал ForUm, Филарет дал интервью «России 24», где раскритиковал томос и ПЦУ.

В ПЦУ заявили, что Филарет заболел, а болезнь сделала его фактическим союзником Москвы в борьбе против томоса.