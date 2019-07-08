Болезнь сделала патриарха Филарета фактическим союзником Москвы в борьбе против томоса, заявил заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий (Зоря).

«Болезнь изменила его до неузнаваемости. Внешне вроде бы все осталось привычным. Но я не могу себе даже представить, чтобы наш патриарх давал интервью кремлевским пропагандистам, зная, для чего оно им нужно - чтобы дальше разрушать Украину», - написал он в Facebook.

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«Болезнь сделала его фактическим союзником Москвы в борьбе против томоса. «Когда я выйду из ПЦУ, то у Епифания отберут томос, он будет никем, а я - буду Патриархом» - это мог сказать другой человек, но не наш патриарх», - добавил он.

По словам Евстратия, пользуясь болезнью патриарха Москва унижает и уничтожает его, а он этого уже не способен понять. Спецслужбы Кремля мстят за то, что он когда-то порвал с ними. Сейчас, много лет спустя, появилась возможность отплатить, сделав так, что их враг сам себя уничтожает и унижает.