Обыски в Фонде государственного имущества связаны с получением взятки заместителем председателя Государственной архивной службы, разъяснила пресс-служба НАБУ.

«НАБУ, CБУ и САП разоблачили «на горячем» заместителя председателя Государственной архивной службы Украины, который пообещал «помочь» с трудоустройством в Фонде государственного имущества Украины. Этого чиновника задержали. Обыски в ФГИУ, о котором много спрашивали СМИ, связаны с расследованием именно этого преступления», - говорится в сообщении.

Напомним, чиновник в обмен на 10 тыс. долл. неправомерной выгоды пообещал содействие в трудоустройстве лица в Фонд государственного имущества Украины. Впоследствии стороны договорились об уменьшении стоимости «услуги» - до 9,8 тыс. долл. Деньги передавались двумя траншами. При получении второго - в размере 4,8 тыс. долл., чиновника и разоблачили «на горячем».