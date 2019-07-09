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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров угрожает журналисту телеканала «Рустави-2» Георгию Габунию из-за его негативных высказываний в адрес президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает «Рустави-2», ссылаясь на телеграм-канал Кадырова

Рамзан Кадыров обозвал журналиста и заявил, что уверен в причастности руководства канала к оскорблению Путина. По его мнению, Георгий Габуния не мог действовать без согласования со своим руководством. 

«Мразь и подонок! Только так можно назвать журналиста телеканала Рустави - 2 Георгия Габуния. Он не является ни сыном Кавказа, ни мужчиной, ни горцем. На Кавказе мужчина не произносит подобные слова даже в адрес своего кровника. Габуния - урожденный трус и бесполое существо. Это - позор грузинского народа и Грузии», - написал Кадыров. 

Он заявил, что за такие действия должны извиняться президент и премьер-министр Грузии перед Путиным. Против журналиста он призывает возбудить уголовное дело, а в отношении всей страны ввести самые жесткие санкции, которые не будут затрагивать россиян, которые живут в Грузии. 

«Сейчас нам пытаются внушить, что Грузия осудила выходку мерзавца, но нужно не осуждать, а держать мерзавца подальше от прямого эфира. Руководство канала не могло не знать о намерениях журналиста. Поэтому случившееся следует расценивать в качестве тщательно спланированной мерзкой акции со стороны Грузии, если обратное не будет доказано властями страны. Иначе через три дня нужно закрыть все дороги и тропы, ведущие в Грузию и из Грузии. В мире миллионы молодых людей, которые глубоко уважают Владимира Путина», - написал Кадыров. 

Также он указал, что Габуния необходимо запрятать «за семью заборами», иначе с ним сделают то, «чего он заслужил». 

Как сообщал ForUm, телеведущий Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес российского президента в прямом эфире 7 июля. Его действия осудили президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе, а также российский МИД и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Госдума РФ 9 июля попросит правительство запретить импорт грузинского вина и минеральной воды, а также заморозить денежные переводы в Грузию. Также в Госдуме требуют экстрадировать и судить журналиста.
ForUm

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