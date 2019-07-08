По поручению президента Украины секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк провел совещание с участием членов СНБО по вопросам обеспечения информационной безопасности. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе СНБО.

По итогам совещания был дан ряд поручений, в частности, Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины по обеспечению национальной информационной безопасности с неукоснительным соблюдением свободы слова.

Напомним, 7 июля ведущий программы «Вести недели» на российском пропагандистском канале «Россия 24» Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста «Надо поговорить», который запланирован на 12 июля и состоится совместно с украинским телеканалом NewsOne.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что «сравнивать это недоразумение с мостом «США-СССР» в 1986 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами – дешевая манипуляция».

И.о. главы СБУ Иван Баканов призвал провести заседание Совета национальной безопасности и обороны с целью введения санкций к юрлицам, вещающим под логотипами «112 Украина» и «Newsone».

Позже телеканал сообщил об отмене телемарафона «Надо поговорить».