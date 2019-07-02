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Украинцы могут временно сменить место голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду без изменения избирательного адреса до 15 июля, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины.

«Избирателям необходимо обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей по месту их нахождения в день выборов или местонахождению выбранного избирательного участка или по их избирательному адресу», – говорится в сообщении.

Для этого необходимо подать в соответствующий орган ведения Государственного реестра избирателей письменное заявление, предъявить паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина, удостоверение военнослужащего или военный билет.
ForUm

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