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Президента Украины Владимира Зеленского познакомили с работой международного автомобильного пункта пропуска «Ужгород» на границе со Словакией. Процесс работы пункта пропуска Главе государства показал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко во время рабочей поездки Президента на Закарпатье, передает пресс-служба ГПСУ.

По информации пресс-службы ведомства, Зеленский интересовался ходом реконструкции пункта пропуска, а также перспективами увеличения его пропускной способности и сроками завершения работ.

Кроме того, Президент Украины и глава Госпогранслужбы побывали в помещении, где сейчас строится система рентген-сканирования грузовых автомобилей.

После этого Глава государства выехал из пункта пропуска для проведения совещания с представителями правоохранительных органов и председателями областных государственных администраций.

Ранее сообщалось, что Зеленский представил нового главу Львовской ОГА. Также, Зеленский назначил нового председателя Закарпатской ОГА, кем стал Игорь Бондаренко.
ForUm

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