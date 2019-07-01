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Государственное бюро расследований проводит следственные действия в помещении телеканала «Прямой». Об этом сообщил заявитель по данному делу – бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

«Друзья, хорошие новости с телеканала Порошенко Прямой. Там сейчас проходит санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию», - написал он в Facebook.

Напомним,  Андрей Портнов вернулся в Украину 19 мая.

Он был советником Виктора Януковича в 2011-2014 гг., заместителем главы АП Януковича, членом Совета Нацбанка Украины. В 2005-2010 гг. был главным юристом команды Юлии Тимошенко.

В 2014 году после Революции достоинства Портнов выехал из Украины. Против него были введены санкции.

После возвращения Портнов подал 5 заявлений об открытии уголовных дел по поводу действий пятого президента Петра Порошенко. Глава ГБР Роман Труба отметил, что заявления Портнова касаются «экономических преступлений Порошенко» и введения военного положения.

22 мая САП начала расследование против Порошенко и Кононенко по подозрению в махинациях в энергетическом секторе.

Ранее ГБР начало следствие по заявлению Андрея Портнова, в котором Порошенко обвиняется в государственной измене.
ForUm

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