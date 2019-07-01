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Министерство экологии и природных ресурсов до конца года завершит строительство очистных сооружений на озере Свитязь. Об этом во время рабочего визита в Шацкий национальный парк сообщил глава ведомства Остап Семерак.

По его словам, после аннексии Крыма увеличилось количество отдыхающих на Шацких озерах, что увеличило нагрузку на окружающую среду.

«Мы поддержали проект местной власти – и уже 3 года подряд на средства Министерства экологии финансируется строительство новых очистных сооружений вокруг озера Свитязь. Сегодня мы видим реальный результат работы: построены сети, которые идут по улицам населенного пункта. На этот год в планах стоит завершение строительства самых очистных сооружений, которые должны в день перерабатывать более 1000 м3 нечистот - это два больших 25-метровых бассейна», - отметил министр.

Семерак сообщил, что реализация данного проекта позволит полностью очищать воду и избежать негативного влияния на окружающую среду.

Отметим, что проект канализации крайне необходим, поскольку Шацкий район имеет шансы стать курортом общегосударственного значения. Ведь в районе имеются нужные ресурсы – воды и лечебные грязи, а озера приобретают все большую популярность среди туристов. Сейчас Одесский институт курортологии проводит бальнеологические исследования воды и грязей. Проект создания курортной зоны рассчитан до 2020 года.
ForUm

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