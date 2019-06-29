Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 66 однофамильцев кандидатов в народные депутаты Украины в 43-х мажоритарных округах.

Об этом свидетельствуют данные электронной системы Внеочередных выборов народных депутатов Украины 2019 на официальном сайте ЦИК, сообщает 24tv.ua.

При этом на отдельных округах принять участие в предвыборной гонке изъявили желание сразу по несколько кандидатов с одинаковой фамилией.

Так, на 133 округе в Одессе кандидатами в депутаты зарегистрированы сразу четыре человека по фамилии Баранский. Двое из них – Виталии. При этом, один Баранский – Виталий – является выдвиженцем «Оппоблока», а другой-Виктор – «Оппозиционной платформы – За жизнь». Остальные двое Баранских – самовыдвиженцы.

В 92 округе в Киевской области идут четыре кандидата по фамилии Гудзенко. Три Виталия и один Виктор. В этом же округе баллотируются три кандидата на имя Александр Ференец. Разные только по отчеству – Борисович, Владимирович и Петрович.

Согласно сайту ЦИК, однофамильцы кандидатов в народные депутаты Украины также зарегистрированы в 18, 24, 26, 30, 33, 34, 38, 48, 63, 71, 72, 73, 78, 85, 87, 90, 91, 92, 94 , 95, 98, 103, 106, 107, 113, 124, 127, 133, 135, 137, 138, 139, 142, 143, 144, 146, 149, 178, 192, 197, 209, 217, 219 округах.

Напоним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала на выборах в Верховную Раду Украины 8 кандидатов с фамилией Зеленский.