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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала на выборах в Верховную Раду Украины 8 кандидатов с фамилией Зеленский.

Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук на брифинге, сообщает Укринформ.

«8 кандидатов с фамилией Зеленский с другими именами, отчество, разные округа. Это реальные люди» - отметила Слипачук.

Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала более 3 тысяч кандидатов-мажоритарщиков и избирательные списки 21 политической партии.

 

 
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