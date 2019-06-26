Центральная избирательная комиссия зарегистрировала на выборах в Верховную Раду Украины 8 кандидатов с фамилией Зеленский.
Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук на брифинге, сообщает Укринформ.
«8 кандидатов с фамилией Зеленский с другими именами, отчество, разные округа. Это реальные люди» - отметила Слипачук.
Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала более 3 тысяч кандидатов-мажоритарщиков и избирательные списки 21 политической партии.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время