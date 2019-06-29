Президент России Владимир Путин заявил, что освобождение украинских военнопленных моряков не увязывалось с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, они могут быть обменены на граждан РФ. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в Осаке (Япония), сообщает УНИАН.

В частности, его спросили, увязывалось ли освобождение украинских моряков с возвращением России в ПАСЕ и действительно ли министр иностранных дел Украины Павел Климкин отверг предложение России освободить украинских военных прямо сейчас.

«Нет, причем здесь ПАСЕ и украинские моряки. Обратите внимание. По-моему, уже вновь назначенный начальник Генерального штаба украинской армии (Руслан Хомчак. – Ред.) подтвердил, что это была провокация, организованная экс-президентом Украины Петром Порошенко в ходе предвыборной борьбы. Это просто ни в какие ворота не лезет. Это безобразие. Давайте мы из этого будем исходить, если так, то фактически украинская сторона призналась, что эта была провокация с их стороны», - сказал Путин.

По его словам, «в спокойном рабочем режиме этот вопрос решим». «У нас есть вопросы по некоторым людям, которые задержаны в Украине», - добавил Путин.

По его словам, моряки исполняли приказ и Россия отдает себе в этом отчет, но, тем не менее, они нарушили российский закон. «Нужно спокойно в рабочем режиме с этим разобраться», - подчеркнул Путин.

Также Путин заявил, что для освобождения моряков нужно дождаться завершения судебного разбирательства касательно военнопленных украинских моряков. «Идет судебное разбирательство. Нужно дождаться, будем потом это решать. Главное, чтобы это не было в рамках предвыборной кампании в Украине», - сказал Путин.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп во время двухсторонних переговоров сделал вопрос освобождения украинских моряков приоритетным.

Поданным СМИ, между Западом и Россией еще до вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского существовал непубличный план, по которому освобождение пленных украинских моряков и возвращение кораблей должно было стать частью более широкой договоренности. По этому плану, Запад возвращает России полномочия в ПАСЕ даже без малейших исключений. Россия в ответ находит схему освобождения моряков и допускает в Крым мониторинговую миссию Совета Европы.