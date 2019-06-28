Между Западом и Россией еще до вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского существовал непубличный план, по которому освобождение пленных украинских моряков и возвращение кораблей должно было стать частью более широкой договоренности, пишет «Европейская правда».

Несмотря на то, что Москва должна была освободить моряков по решению трибунала ООН по морскому праву - за выполнение этого решения РФ выторговала уступки от Запада, говорится в материале.

По этому плану, Запад возвращает России полномочия в ПАСЕ даже без малейших исключений. Россия в ответ находит схему освобождения моряков и допускает в Крым мониторинговую миссию Совета Европы. И, конечно, Москва восстанавливает платежи в бюджет СЕ, где она уже накопила долг около 70 млн евро.

По данным ЕП, сигналы о таком пакете поступали к украинским дипломатам еще в конце президентства Петра Порошенко, но как «ультиматум», или «предложение, от которого нельзя отказаться».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поставили его перед украинской стороной только сейчас, во время визитов президента Украины в Париж и Берлин, однако согласия Зеленского на эту сделку они не получили.

«Нам продают то, о чем они уже договорились с Россией», - отметил тогда один из собеседников ЕП, проинформированный о ходе переговоров.

Напомним, в ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

ПАСЕ начала процедуру обжалования полномочий российской делегации по требованию представителей нескольких национальных делегаций

После этого украинская делегация решила остановить работу в ПАСЕ.

26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

Представители 7 государств-членов Совета Европы в ее парламентской ассамблеи объявили совместное заявление о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян.