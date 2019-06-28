Освобожденный из плена боевиков украинец Дмитрий Великий, который сегодня прилетел в Киев из Минска, ранее был объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве. Об этом пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сказала журналистам в Международном аэропорту «Киев» им. Сикорского (Жуляны) по прибытии из Минска четырех украинцев, освобожденных из плена боевиков, сообщает УНИАН.

В частности, ее попросили прокомментировать информацию о том, что в отношении Дмитрия Великого возбуждено уголовное дело за дезертирство. «Конечно, есть такой человек, который на основании решения суда был объявлен в розыск», - подчеркнула Гитлянская.

Представитель СБУ уточнила, что соответствующая информация опубликована на сайте Министерства внутренних дел Украины.

«Дело ведет военная прокуратура. Конечно, мы сообщили военной прокуратуре, следователи будут осуществлять все необходимые меры, но относительно меры пресечения, дальнейших действий будет решать следователь военной прокуратуры», - заявила Гитлянская.

Также ее спросили, будут ли проводиться фильтрационные мероприятия по проверке освобожденных украинцев на предмет сотрудничества с боевиками. «У нас есть обычная процедура проверки, которую мы проводим в отношении всех освобожденных, проверяем, поскольку мы понимаем, что люди находились под давлением, их могли склонить к сотрудничеству (с боевиками. – Ред.). Но вы знаете, что у нас, согласно Уголовному кодексу, если человек добровольно сообщит о том, что его склонили недобровольно, он будет освобожден от уголовной ответственности», - подчеркнула Гитлянская.

«Поэтому, если у ребят так, не дай Бог, произошло, есть возможность сейчас об этом заявить, и в отношении них не будет никаких уголовных преследований», - заявила пресс-секретарь СБУ.

Также она сообщила, что освобожденным заложникам всегда предлагается пройти реабилитацию. При этом пресс-секретарь СБУ уточнила, что Великий с еще тремя освобожденными украинцами сейчас поедет в клинику для обследования. В то же время она отметила, что Служба безопасности Украины не ведет дело Великого, и поэтому нет оснований вручать ему подозрение. «Но следователи в курсе, и я думаю, что они будут действовать исключительно в рамках украинского законодательства», - сказала она.

Как ранее сообщал ForUm, 28 июня четверо украинских заложников, освобожденных контролируемыми Россией боевиками, прибыли в Киев.

В частности, в Украину вернулись Эдуард Анатольевич Михеев (1964 года рождения), которого боевики «ЛНР» задержали в 2017 году и незаконно приговорили к 12 годам лишения свободы, а также трое военнослужащих Вооруженных сил Украины: Яков Петрович Веремейчик (1986 года рождения), взятый боевиками «ЛНР» в плен 25 мая 2018 года, Дмитрий Николаевич Великий (1988 года рождения), которого взяли в плен 11 сентября 2016 и незаконно приговорили к 15 годам лишения свободы, и Максим Анатольевич Горяинов (1984 года рождения), попавший в плен к боевикам «ДНР» 22 мая 2019 года и незаконно приговоренный к 15 годам лишения свободы.