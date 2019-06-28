Четверо украинских заложников, освобожденных контролируемыми Россией боевиками, прибыли в Киев, сообщает УНИАН.



В Международный аэропорт «Киев» им. Сикорского (Жуляны) освобожденные украинские заложники прилетели из Минска, куда их доставили из российского Ростова-на-Дону.

В аэропорту их встретили родственники. Перед вылетом из Минска председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что возвращение в Украину осуществляется частным самолетом, а не рейсовым.

В частности, в Украину вернулись Эдуард Анатольевич Михеев (1964 года рождения), которого боевики «ЛНР» задержали в 2017 году и незаконно приговорили к 12 годам лишения свободы, а также трое военнослужащих Вооруженных сил Украины: Яков Петрович Веремейчик (1986 года рождения), взятый боевиками «ЛНР» в плен 25 мая 2018 года, Дмитрий Николаевич Великий (1988 года рождения), которого взяли в плен 11 сентября 2016 и незаконно приговорили к 15 годам лишения свободы, и Максим Анатольевич Горяинов (1984 года рождения), попавший в плен к боевикам «ДНР» 22 мая 2019 года и незаконно приговоренный к 15 годам лишения свободы.

Напомним, 27 июня главари так называемых «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник дали согласие на освобождение четырех удерживаемых украинцев.