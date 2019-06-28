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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валентина Резниченко с должности главы Днепропетровской областной государственной администрации.

Соответствующий указ  №471/2019 от 27 июня опубликован на сайте главы государства.

В документе отмечается, что Резниченко уволен в связи с окончанием срока полномочий президента Украины Петра Порошенко.

Другим указом президент возложил исполнение обязанностей главы Днепропетровской ОГА временно на Дмитрия Батуру.

Как сообщал ForUm, 11 июня Президент Владимир Зеленский уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА.  

В тот же день Глава государства назначил исполняющих обязанности глав областных государственных администраций 12 областей.

24 июня Зеленский уволил глав Житомирской, Ривненской и Черкасской областных государственных администраций.
ForUm

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