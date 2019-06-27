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Новый премьер-министр Молдовы Майя Санду обвинила прежнее украинское руководство во главе с экс-президентом Петром Порошенко в договоренностях с администрацией Владимира Плахотнюка, которые делали возможным контрабанду и «коррупционные схемы» с непризнанным Приднестровьем. Об этом Санду заявила в интервью американскому изданию Politico, сообщает 112 Украина.

По словам Санду, эти коррупционные схемы поддерживали выживания сепаратистского руководства Приднестровья.

«Теперь мы ожидаем, что киевская власть будет способствовать ликвидации этих схем», - сказала Санду.

Она отметила, что до сих пор не общалась с новым президентом Украины Владимиром Зеленским или премьером Владимиром Гройсманом, однако надеется на сотрудничество с Украиной особенно в вопросе непризнанного Приднестровья. 

Напомним, правительство Молдовы во главе с Павлом Филипом, созданное Демократической партией 20 января 2016 года, ушло в отставку. Вопрос о двоевластии в Молдавии был решен в пользу нового правительства, созданного 8 июня Партией социалистов и правым блоком Acum. Премьер-министром Молдовы была назначена одна из лидеров Acum Майя Санду. 15 июня новое правительство Молдавии приступило к работе.
ForUm

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