Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о снижении стоимости электроэнергии.

Соответствующий законопроект №10401 от 26 июня «О внесении изменений в некоторые законы Украины по снижению стоимости электрической энергии» зарегистрирован в Верховной Раде.

Проект закона внесен как неотложный.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона, которым предлагается отсрочить введение нового рынка электроэнергии на год - до 1 июля 2020 года.

Напомним, полномасштабный рынок электроэнергии согласно закону Украины «О рынке электрической энергии», имплементирующий нормы третьего энергопакета ЕС, должен быть введен с 1 июля 2019 года. Минэнерго, НКРЭКУ и ключевые энергокомпании призвали к своевременному запуску рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года.

Руководитель ГП «НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчу заявил, что старт нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года может привести к неконтролируемому увеличению цены на электроэнергию в условиях отсутствия надлежащей защиты потребителей.

На заседании Кабинета Министров Украины 5 июня были приняты постановления, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии – «О порядке наложения специальных обязательств участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов» и «Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам».

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона, которым предлагается отсрочить введение нового рынка электроэнергии на год - до 1 июля 2020 года.