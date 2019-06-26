Вчера вечером в Харькове начали заменять таблички с проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова, сообщает UA:Харьков.

Новые указатели обнаружили на домах вдоль проспекта №№ 17, 19, 21, 23, 31.

Как рассказал житель Харькова Сергей Тимохин, его знакомый, житель одного из домов по проспекту, увидел лестницу за окном и решил, что в его соседей пытаются проникнуть неизвестные.

«Возле дома, у его окна, установили лестницу какие-то люди, как ему показалось, полезли к соседям. Поскольку он был один в комнате, непонятно, что происходило, люди спустились и поехали. Это была белая «Волга» с лестницей на багажнике. Позвонил, вышел из дома, посмотрел, что да, окно у соседей целое, но увидел, что заменена табличка. Вопрос: почему это происходит ночью? Сказали, что ночью этого делать не стоит. Во-первых, это беспокоит жителей. Во-вторых, я понимаю, что есть решение, надо показать все бумаги и сделать это днем, чтобы это было не как у воров», - рассказал Тимохин.

На место вызвали полицию. Патрульные попросили рабочих прекратить работы до завтра.

Люди, которые меняли таблички, не представились. По их словам, они действуют на основании соглашения.

Напомним, 19 июня депутаты Харьковского городского совета проголосовали за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Мэр города Геннадий Кернес подписал данное решение горсовета.

По факту обращения депутата Харьковского городского совета открыто уголовное производство из-за возвращения проспекту имени Жукова.