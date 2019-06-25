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Украинские военные катера «Никополь» (P176) и «Бердянск» (U175), а также буксир «Яны Капу» (А947), захваченные ФСБ России у берегов Крыма в ноябре 2018 года, исчезли из акватории стоянки судов «Генмол» в Керчи, где они находились последние месяцы, сообщает Крым.Реалии.

Украинские корабли переместили в неизвестном направлении.

Накануне журналисты издания сфотографировали акваторию порта воинской части российской береговой охраны в центре Керчи и обнаружили, что украинские военные катера, ранее находившиеся под маскировочной сетью возле причальной стенки, отсутствуют.

В то же время, здесь еще находился буксир «Яны Капу», захваченный вместе с военными кораблями. Однако, по состоянию на следующий день, утром 25 июня, буксир на стоянке судов «Генмол» также уже отсутствует.

В пресс-службе погрануправления ФСБ России публично не сообщали о перемещении захваченных украинских военных кораблей и буксира.

В ноябре 2018 года после захвата украинских кораблей российские силовики переместили их в Керчь.

Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир »Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

 27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву.  

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными

25 мая 2019 года Международный трибунал обязал РФ срочно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.
ForUm

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