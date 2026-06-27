Генштаб повідомив про удари по Криму та оборонних об’єктах у Росії

Сили оборони України заявили про ураження низки російських військових об’єктів на території окупованого Криму та в Російській Федерації, зокрема зенітного комплексу, порома та підприємств військово-промислового комплексу.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

За даними військових, у Феодосії було уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», а в районі Керчі — автомобільний пором «Пєтропавловськ». У Генштабі зазначили, що судно використовувалося для забезпечення військової логістики російської армії в південних регіонах України, а результати ураження уточнюються.

Крім того, у ніч на 27 червня підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ завдали удару по підприємству «Титан-Барикади» у Волґоґраді. У Генштабі підтвердили, що це один із об’єктів російського військово-промислового комплексу, який спеціалізується на виробництві артилерійських систем, спеціальної техніки та елементів озброєння.

Також повідомляється про ураження пунктів управління російських сил у районі Лимана Першого Харківської області та Ленінського Білгородської області РФ, а також двох пунктів управління безпілотниками в Луговому та Кам’янському на Запоріжжі.

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив удар по підприємству «Титан-Барикади» у Волґоґраді, заявивши про застосування ракет FP-5 «Фламінго». За його словами, це великий промисловий комплекс, який виробляє озброєння для російської армії, а ураження супроводжувалося пожежею на території заводу.

Українські OSINT-проєкти та низка російських джерел повідомляли про пошкодження об’єкта, однак незалежного підтвердження масштабів уражень наразі немає.

За словами представників української сторони, подібні удари є частиною заходів зі зниження бойового потенціалу російських військ та примушення РФ до припинення агресії проти України.