Полиция Одесской области опубликовала видео с частью признания подозреваемого в убийстве 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко Николая Тарасова.

В описании к видеозаписи говорится, что суд учел собранные следствием неопровержимые доказательства вины злоумышленника и удовлетворил ходатайство следователя, избрав ему меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца без права внесения залога.

На кадрах правоохранителей – двор подозреваемого, следственный эксперимент и фрагмент его признания.

«Увидел на базаре. Когда она шла с базара, я ее завел в дом. Убил в доме. Просто взял и убил. Руками», - рассказал подозреваемый на камеру.

Как сообщал ForUm, тело 11-летней Дарьи, которая пропала 13 июня, нашли 19 июня, в выгребной яме частного домовладения, расположенного рядом с местом, где пропала девочка. По подозрению в убийстве сразу же был задержан 22-летний юноша, который живет в этом доме с родителями. При задержании подозреваемый сознался в содеянном. По его словам, он пытался изнасиловать девочку, а потом задушил.