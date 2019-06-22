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В Тбилиси перед зданием парламента Грузии продолжается митинг с требованием отставки главы МВД Георгия Гахария.

Отмечается, что число участников митинга значительно сократилось и на месте остаются до двух тысяч человек. При этом люди продолжают покидать территорию.

Лидеры оппозиционных партий, которые ранее призывали своих сторонников прийти к зданию парламента на митинге не присутствовали.

Участники демонстрации продолжают периодически выступать и вспоминают события 9 апреля 1989 года, когда советские войска разогнали митинг в Тбилиси.

Полиция наблюдает за происходящим со стороны. 

Как сообщает Радио Свобода, протестующие не намерены расходиться, пока не будут выполнены три основных требования к властям, среди которых отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, освобождение задержанных и уголовное расследование по фактам незаконного задержания участников акции, начало переговоров с правительством для назначения досрочных парламентских выборов в стране.

Ряд выступающих призвали участников митинга разойтись и продолжить в субботу днем, однако многие с этим предложением не согласились и заявили, что останутся "до конца".

Напомним, на масштабной протестной акции у парламента правительство призывали к ответу, а также потребовали отставки председателя парламента, министра внутренних дел и главы Службы госбезопасности.

Власти отказались выполнить требования протестующих, после чего участники митинга попытались прорваться в здание парламента. Между демонстрантами и полицейскими начались столкновения.

Для разгона демонстрации полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ. После первой попытки разгона протестующие вновь вернулись к парламенту. Ближе к ночи полиция применила водометы и свето-шумовые гранаты. Разгон проходил как на проспекте Руставели, так и на прилегающих улицах. На рассвете в центре Тбилиси начались задержания демонстрантов.
ForUm

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