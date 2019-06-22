В Тбилиси перед зданием парламента Грузии продолжается митинг с требованием отставки главы МВД Георгия Гахария.

Отмечается, что число участников митинга значительно сократилось и на месте остаются до двух тысяч человек. При этом люди продолжают покидать территорию.

Лидеры оппозиционных партий, которые ранее призывали своих сторонников прийти к зданию парламента на митинге не присутствовали.

Участники демонстрации продолжают периодически выступать и вспоминают события 9 апреля 1989 года, когда советские войска разогнали митинг в Тбилиси.

Полиция наблюдает за происходящим со стороны.

Как сообщает Радио Свобода, протестующие не намерены расходиться, пока не будут выполнены три основных требования к властям, среди которых отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, освобождение задержанных и уголовное расследование по фактам незаконного задержания участников акции, начало переговоров с правительством для назначения досрочных парламентских выборов в стране.

Ряд выступающих призвали участников митинга разойтись и продолжить в субботу днем, однако многие с этим предложением не согласились и заявили, что останутся "до конца".