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Прощание с нардепом Дмитрием Тымчуком, тело которого с огнестрельным ранением нашли 19 июня, состоится в субботу, 22 июня, в Киеве, сообщает пресс-служба «Народного фронта».

Церемония прощания с Тымчуком начнется в 10:00 в Доме офицеров.

Напомним, 19 июня в Киеве в своей квартире был найден застреленным народный депутат от «Народного фронта», координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

Как сообщил нардеп Антон Геращенко, Тымчук во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение . 

Полиция рассматривает три версии смерти нардепа, в том числе убийство.

 
ForUm

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