Станции столичного метро «Олимпийская», «Печерская», «Гидропарк», «Золотые ворота» и пересадка на «Театральную» возобновили работу в обычном режиме, сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
«Метро работает в обычном режиме. Все станции проверены, опасных предметов не обнаружено», – говорится в сообщении.
Напомним, ранее из-за сообщения о минировании были закрыты на вход и выход станции метро «Олимпийская», «Печерская», «Гидропарк», «Золотые ворота» и пересадка на «Театральную», «Крещатик» и пересадка на «Майдан Незалежности».
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время