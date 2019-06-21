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Станции столичного метро «Олимпийская», «Печерская», «Гидропарк», «Золотые ворота» и пересадка на «Театральную» возобновили работу в обычном режиме, сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

«Метро работает в обычном режиме. Все станции проверены, опасных предметов не обнаружено», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее из-за сообщения о минировании были закрыты на вход и выход станции метро «Олимпийская», «Печерская», «Гидропарк», «Золотые ворота» и пересадка на «Театральную», «Крещатик» и пересадка на «Майдан Незалежности».
ForUm

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